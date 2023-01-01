تختتم مسرحية "طيب وأمير" عروضها لموسم عيد الأضحى المبارك، مساء اليوم الاثنين، على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في وسط البلد، وذلك وسط اهتمام جماهيري كبير.

ويستأنف فريق العمل بالمسرحية موسمها الصيفي مجددا، اعتبارا من الخميس المقبل، حيث يقدم 4 ليالي أسبوعيا "الخميس والجمعة والسبت والأحد"، ويرفع الستار في تمام الساعة 8:30 مساءً وفق المواعيد الرسمية للمسرح الكوميدي.

عرض "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، وذلك ضمن خطة 2023 للبيت الفني للمسرح، تحت إشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة.

المسرحية كتبها أحمد الملواني، وضمم الديكور حمدي عطية، والإضاءة أبو بكر الشريف، والأزياء أميرة صابر، والاستعراضات أسامة مهنا، والموسيقى كريم عرفة، والتوزيع الموسيقي أيمن التركي، والأشعار طارق علي، والإخراج لمحمد جبر.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنانين عمرو رمزي، وهشام إسماعيل، تامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وشريف حسني، وشيماء عبدالقادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، وعدد من نجوم فرقة المسرح الكوميدي.

"طيب وأمير" مأخوذة عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، ويدور العرض حول فكرة البديل، وتجسيد شخص طيب وبسيط لدور أمير، والتي قدمتهما السينما العربية في فيلم "سلامة في خير"، ولكن تأتي معالجة "طيب وأمير" كرؤية عصرية للنص الأصلي، وتناولا كوميديا مختلفا.