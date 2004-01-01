إزالة 17 حالة تعدِ بالأقصر خلال إجازة عيد الأضحى

قالت هدى المغربي، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واصلت خلال إجازة عيد الأضحى، تنفيذ أعمال إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال الموجة 21، بالتنسيق الكامل مع جميع المدن والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات بكل قوة وحزم.

وأوضحت المغربي لـ"الشروق"، أنه تم إزالة 17 حالة تعدِ خلال الفترة من الأربعاء حتى أمس الأحد، منها 11 حالة تعدِ بإجمالي 1567.6 متر مكعب بقرى توماس 1، والنجوع، والكيمان، والشغب بمدينة إسنا، وكانت التعديات عبارة أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت.

وأضافت المغربي، أنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة في المهد على مساحة 900 متر مربع بمدينة أرمنت، وكانت الحالة الأولى بقرية الرزيقات بحري حوض الريطي إصلاح زراعي، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 250 مترا مربعا، والحالة الثانية بقرية الرزيقات بحري عبارة عن بناء بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة 100 متر مربع، والحالة الثالثة بقرية الرزيقات بحري حوض 32 إصلاح زراعي على مساحة 175 مترا مربعا عبارة عن قواعد خرسانية.

وأوضحت أن الحالة الرابعة كانت بمنطقة أرمنت الحيط بحوض مشيمش إصلاح زراعي، عبارة عن سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 175 مترا مربعا، والحالة الخامسة بنجع دنقل كانت سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 200 متر مربع.

وأشارت، إلى أن آخر الحالات التي تمت إزالتها كانت بمدينة الأقصر، حيث تم التصدي الفوري لحالة بناء مخالف وتنفيذ الإزالة الفورية، ووقف أعمال البناء في المهد بمنطقة البني الجديدة بحي المطار، وإزالة شدة خشبية في المهد بالطابق الثاني علوي لأحد المنازل على مساحة 150 مترا مربعا.

وأكدت سكرتير مساعد محافظة الأقصر، أن هناك أعمال رصد فوري تتم في جميع المراكز والقرى للتعديات وحالات البناء المخالف والتصدي لها وإزالتها في مهدها، مع تفعيل فرق الرصد الميداني، وتواجد الفنيين بالشارع والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي وإزالتها فورا.