أستاذ نساء وتوليد يقدم 9 نصائح لرفع فرص الولادة الطبيعية وسط زيادة القيصريات في مصر

بحسب نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (2021)، بلغت نسبة الولادة القيصرية في مصر 72%، أي من كل 10 أمهات، 7 يلدن بشكل قيصري.

وبلغت نسبة الولادة القيصرية في المنشآت الحكومية: 63%، وفي المستشفيات الخاصة 81%، بحسب الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني.

وأضاف حسن: لكن السؤال الحقيقي: "هل كل العمليات دي كانت ضرورية فعلًا؟ ولا في آلاف الستات كان ممكن يولدوا طبيعي، لو توفرت لهم المعلومة، والدعم، والقرار الصح؟".

وقال حسن، إن الولادة الطبيعية ليست فقط "شكل" من أشكال الولادة لكن تمثل رحلة بيولوجية كاملة بيشارك فيها الجسم والهرمونات والعقل، وتجربة نفسية بتعزز ثقة الأم بجسمها، وولادة طبيعية = وقاية طويلة المدى للطفل من مشاكل التنفس والمناعة، لكن للأسف ضغط الوقت، وسوء التثقيف، وخوف الأمهات، بيخلّي "القيصرية" تبقى الطريق الأسرع، حتى لو مش الأفضل دائمًا.

ووجه حسن، أهم 9 نصائح تزيد فرصتك في الولادة الطبيعية هي:

1. اختاري طبيب مؤمن بالولادة الطبيعية، اختاري طبيب عنده: دعم نفسي للأم، مش بس طبي.

2. افهمي جسمك واتثقفي بدري.

ابدأي من بدري تعرفي عن علامات الولادة الطبيعية، وتمارين التنفس، وخطورة اللجوء المبكر للطلق الصناعي أو القيصرية بدون داعٍ، وكل ما كنتي مثقفة أكتر كانت فرصتك في القرار الصح أعلى.

3. مارسي الرياضة بانتظام وبخاصة المشي، السباحة، اليوجا كلهم بيساعدوا على تقوية عضلات الحوض والرحم وتسهيل الولادة.

4. حافظي على تغذية ذكية مش بس "كويسة".

الجنين لازم يوصل لحجم صحي بدون ما يزيد عن الطبيعي، التغذية المتوازنة بتساعد على ولادة أسهل، وتجنب تحريض الولادة المبكر، وتقليل فرص القيصرية بسبب "وزن الجنين الكبير"، كما تجنبي: السكريات الزائدة لأنها بتزود وزن الجنين، والأملاح الزائدة لأنها تسبب تورم ومشاكل الضغط، وركزي على: البروتين الحيواني والنباتي، والكالسيوم والحديد، والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة.

5. متستعجليش الولادة!

كتير من الأمهات بيتجهوا للقيصرية بدافع التوقيت أو الترتيب: "عاوزة أولد قبل العيد" "الدكتور مسافر… يلا نولد قبلها بيومين!" لكن الحقيقة؟ الولادة الطبيعية محتاجة صبر وثقة في توقيت جسمك.

الجسم بيولد لما يكون مستعد

متخليش التواريخ، السفر، أو الترتيب يسرقوا منك تجربة الولادة الطبيعية

الانتظار = فرص أعلى لطلق طبيعي + ولادة بدون تدخل

6. اختاري بيئة داعمة وقت الولادة

اختاري مستشفى بتشجع الولادة الطبيعية، ووفّري لنفسك أجواء هادية، موسيقى مريحة، إضاءة خفيفة، وبيئة الولادة بتأثر على الهرمونات، خصوصًا "الأوكسيتوسين" المسؤول عن الطلق، ووجود زوجك معاكي في لحظة الولادة بيفرق كتير - نفسياً: تقليل القلق والتوتر، وعملياً: دعم مستمر يخليكي تكملي الطريق الطبيعي للآخر.

7. متخافيش من "وجع الولادة" و اعرفي وسائل تخفيف الألم الطبيعية والطبية

أن أغلب الستات بتختار القيصرية خوفًا من الألم، لكن النهاردة في وسائل تخفيف ألم آمنة زي - الإيبيدورال، والولادة في الماء، والتنفس الواعي.

8. برمجي عقلك.. الولادة الطبيعية مش "خطر"

الميديا خلت الولادة الطبيعية مرعبة، لكن الحقيقة؟

أغلب السيدات اللي جرّبوها مرة، بيطلبوها في الولادة الجاية بإرادتهم.



9. صدقي إن جسمك يقدر، جسمك مصمم إنه يولد وملايين النساء حول العالم بيولدوا طبيعي كل يوم، الثقة = نص الطريق.

واختتم حسن: "الخلاصة الولادة الطبيعية مش بس ممكنة، لكنها حقك، لو جسمك يسمح، والمعلومات عندك كاملة، والولادة الطبيعية مش بس "أصل الخِلقة" هي حق شخصي، وتجربة إنسانية، وخيار صحي لو اتوفرت له الظروف الصح، القيصرية؟ نعمة وقت الضرورة.. الطبيعي؟ هو البداية الأفضل لو خدتِ فرصتك للآخر".



