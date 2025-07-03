لقي البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي مصرعه صباح اليوم الخميس، إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

ونستعرض في السطور القادمة، أرقام وبطولات جوتا مع ليفربول

جوتا انضم إلى ليفربول عام 2020 قادمًا من ولفرهامبتون مقابل 44.7 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين، شارك في 182 مباراة مع الريدز، وسجل 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

خلال مسيرته مع ليفربول، فاز بثلاثة ألقاب:

- الدوري الإنجليزي الممتاز (2024-25) .

- كأس الاتحاد الإنجليزي (2021-22).

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2021-22).

جوتا يعد أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة ليفربول، وقد ساهم في العديد من الانتصارات المهمة للفريق وكان يمتلك جوتا عقدًا مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

ليفربول توج الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، معادلًا بذلك رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجًا باللقب على مدار التاريخ.