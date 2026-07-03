محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب وداع المونديال

أعلن النجم الجزائري رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي، عقب خروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم 2026.

وودّع المنتخب الجزائري البطولة من دور الـ32 بعد خسارته أمام سويسرا بهدفين دون رد، في مباراة أنهت مشوار "الخضر" مبكرًا في المونديال.

وأكد محرز، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس"، أن مواجهة سويسرا كانت الأخيرة له بقميص منتخب الجزائر، قائلاً: "هذه كانت آخر مباراة لي مع المنتخب".

وأضاف قائد الجزائر: "كنا نطمح للتأهل إلى دور الـ16، خاصة أن المباراة كانت في متناولنا، لكن الأخطاء كلفتنا الكثير، وعندما ترتكب خطأين في هذا المستوى تدفع الثمن فورًا".

واختتم حديثه: "عشت 12 عامًا مميزة مع المنتخب، ولا أتذكر عدد المباريات التي خضتها، لكنني فخور بكل ما قدمته. أعتقد أن الوقت قد حان لفتح المجال أمام الجيل الجديد ليواصل المسيرة ويصنع تاريخه".

ويسدل محرز الستار على مسيرته الدولية الحافلة، والتي توّج خلالها بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، إلى جانب مساهمته بهدفين في النسخة الحالية من كأس العالم.