لبنان: قبول استقالة «حتى» وتعيين شربل وهبه خلفا له وزيرا للخارجية

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، مرسومين بقبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي وتعيين شربل وهبه وزيراً جديداً للخارجية، وذلك بعد ساعات على تقديم الوزير حتي استقالته من الحكومة اللبنانية.



وأعلن أمين عام محلس الوزراء القاضي محمود مكية بعد، ظهر اليوم الاثنين، عن مرسومي قبول استقالة حتي وتعيين وهبة.



كان وزير الخارجية والمغتربين الجديد شربل وهبه قد شغل عدة مناصب دبلوماسية في سفارات لبنان في كل من القاهرة (مصر)، لاهاي (هولندا)، برلين (ألمانيا)، وفي قنصلية لبنان العامة في تورونتو (كندا).



وشغل الوزير وهبه منصب سفير لبنان لدى فنزويلا بين عاميْ 2007 و2012، وقنصل عام للبنان في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية من عام 2002 حتى عام 2007، وقنصل عام لبنان في مونتريال (كندا) بين عامي 1995 و2000.



كما شغل الوزير وهبه منصب أمين عام لوزارة الخارجية والمغتربين بين شباط/فبراير 2017 ويوليو 2017، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية منذ أكتوبر 2017.



وكان رئيس الحكومة دياب قد قبل استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي وتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمعالجة مسالة الاستقالة.