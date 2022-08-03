بعثة الأمم المتحدة في العراق ترحب بدعوات الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية

رحبت بعثة الأمم المتحدة "يونامي"، لتقديم المساعدة إلى العراق، بالدعوات لإجراء حوار وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وذكرت البعثة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أنه "يجب على القادة في العراق إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتبر، أمس الأول الاثنين، أن العراق يشهد احتقانا سياسيا كبيرا، داعيا جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، كما دعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.

وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي الأنبار ونينوى، غرب وشمالي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "قوة من الفرق الخامسة والعاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من قيادة القوات البرية، تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ أحدهما في سيطرة الأقواس بالأنبار، والآخر في قرية دجلة بقضاء الموصل محافظة نينوى"، مبينة أنه "جرى تسليم الإرهابيين للجهات المعنية".

وأضافت أن "القوة ضبطت أكثر من 2350 طلقة مختلفة الأنواع، وعددا من صواريخ القاذفات، ومقذوفات الهاون، والعبوات الناسفة، ومساطر التفجير من مخلفات داعش الإرهابي في مناطق جنوب الرطبة وشمال الخط الدولي السريع بالأنبار".