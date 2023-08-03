روسيا تكشف عن صفقة حبوب ضخمة مع مصر

أعلن رئيس مجلس إدارة مصدري الحبوب الروسية إدوارد زيرنين، أن «مصر اشترت كميات كبيرة من القمح الروسي، خلال المناقصة الأخيرة»، وذلك في تصريحات «سبوتنيك»، اليوم الخميس.



وبحسب الوكالة الروسية، لا يزال الطلب على القمح الروسي في السوق العالمية قائمًا، ومن المرجح أن ينمو في الفترة المقبلة.



وتأتي المناقصة مع التسليم، في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر، ومن 15 إلى 25 أكتوبر.



ووفقًا للمعلومات الواردة تم شراء 360 ألف طن من القمح، بما في ذلك 300 ألف طن من أصل روسي، بسعر 250 دولارا للطن.



وقال زيرنين: «أغلقت المناقصة في السوق، وخصم القمح الروسي يتقلص، إذ أظهرت نتائجها زيادة في الطلب العالمي على القمح الروسي»، معتبرًا أن «الأخبار الأخيرة من الهند ستعزز الطلب بشكل أكبر».



وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن الهند تدرس استيراد 9 ملايين طن من القمح من روسيا، كجزء من صفقة بين الحكومتين، لزيادة المخزونات المحلية وسط ارتفاع الأسعار.