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«الشروق» تكشف اسم طبيب الأهلي الجديد

خالد الإتربي
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 3:23 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 3:23 ص

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعيين الدكتور تامر أبو العينين رئيسا للجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلف لـ أحمد أبو عبلة.

وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت في وقت سابق، رحيل الدكتور أبو عبلة عن الجهاز الطبي للفريق الأحمر، دون الكشف عن السبب.

وعلمت الشروق أن إدارة الأهلي قررت تعيين تامر أبو العينين رئيسا للجهاز الطبي بالفريق، بعد موافقة المدرب السويسري مارسيل كولر عليه.

وعقد أبو العينين جلسة مع كولر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في الساعات الماضية، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الطبية الخاصة بالفريق الأحمر.

ومن المقرر أن تعلن إدارة الأهلي عن تعيين أبو العينين رئيسا للجهاز الطبي للفريق الأحمر، عقب مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر، والتي ستقام مساء اليوم الخميس.


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