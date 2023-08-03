الكرملين: توسيع بريكس سيزيدها قوة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن مجموعة "بريكس" ستصبح أقوى مع إضافة أعضاء جدد إليها.

وأضاف بيسكوف للصحافيين: "بالطبع نعتقد أن توسيع بريكس، بطريقة أو بأخرى، سيسهم في التطور، وتعزيز هذه المنظمة"، بحسب وكالة رويترز.

عبر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، عن دعمه لانضمام الأرجنتين والسعودية والإمارات إلى مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية: "أعتبر أنه من المهم للغاية أن تنضم السعودية والإمارات، إذا أرادتا ذلك، والأرجنتين إلى (بريكس)".

كما أعلن وزير الخارجية البوليفي، روجيليو مايتا، أن الرئيس، لويس آرس، عبر عن رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" رسميا.