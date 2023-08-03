المجلس العسكري في النيجر يعرب عن سعادته بالتعاون مع مالي وبوركينا فاسو

أعربت النيجر، التي سيطر عليها المجلس العسكري في 26 يوليو الماضي، عن سعادتها بشأن احتمال التعاون الوثيق مع جارتيها مالي وبوركينا فاسو، التي يسيطر عليهما الجيش إثر انقلاب في كل منهما.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال ساليفو مودي، بعد اجتماع مع الحكومة في باماكو، عاصمة مالي أمس الأربعاء: "نحن سعداء إزاء التقارب الذي نحظى به مع أشقائنا في مالي".

وأضاف أن هناك تعاونا جيدا بالفعل، خاصة في المجال الأمني.

وقال مودي إن إبراهيما تراوري، القائد العسكري في بوركينا فاسو، أكد له دعمه، وذلك في اجتماع عُقد بالعاصمة واجادوجو، أمس الأربعاء.

وأوضح مودي أنه "بالتشاور مع أشقائنا في بوركينا فاسو، قررنا اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين شعبينا وبلدينا"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

يشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) فرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، اللتين يحكمهما مجلس عسكري بعد وقوع انقلابين عسكريين في يناير 2022، وتدعم الدولتان انقلاب النيجر.