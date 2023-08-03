بايدن: لن أتابع محاكمة ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، إنه لن يتابع محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن محاولته إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، والتي من المقرر أن تبدأ خلال ساعات في محكمة اتحادية بواشنطن العاصمة.

وأكد بايدن، الذي كان يركب دراجة قرب شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، اليوم الخميس، لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أنه لن يتابع محاكمة ترامب.

ولم يعلق بايدن بعد، على لائحة الاتهام منذ الكشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويمثل دونالد ترامب، الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، خلال ساعات، أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.

وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت الثلاثاء الماضي، بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.

يذكر أن المحكمة التي ستوجه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 يناير 2021.

وبعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مفترضة صبت في مصلحة بايدن.

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