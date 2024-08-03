قال مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، إنّ مرفأ بيروت بدأ تدريجيا في العودة للعمل بكامل طاقته، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار المرفأ ستكون من خلال إيرادات المرفأ نفسه.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «نحن بانتظار نتائج التحقيقات بشأن أسباب انفجار المرفأ، والتحقيقات متوقفة وهي شأن قضائي لا نتدخل فيه».

وأشار إلى وضع خطة عمل بالشراكة مع القطاع الخاص بمعايير دولية لإعادة تطويره.

وأوضح عيتاني، أنه تم إجراء فحوصات على المعدات في المرفأ وتأكدنا من سلامتها.

وأكد مدير عام مرفأ بيروت، أنه لا يتم حاليا تخزين أي مواد خطرة بالمرفأ، مشددا على تطبيق معايير السلامة العالمية بشأن عملية التخزين في المرفأ.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 2020، وحدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ ونتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر وترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل أكثر من 218 شخصًا من بينهم المفقودون الذين لم يعثر لهم على أثر، وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى.

وأدّى الانفجار إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.