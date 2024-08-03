يديعوت أحرونوت: خلاف مع نتنياهو وراء عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في نبأ عاجل، بعودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة.

وقالت الصحيفة، إن سبب عودة الوفد المفاوض هو خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت تقارير عن وصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة لإجراء محادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وذكر موقع «والا» الإخباري نقلا عن مصدرين مطلعين على التفاصيل، أن الوفد ضم رئيس جهاز المخابرات «الموساد» دافيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة في اليومين المقبلين.