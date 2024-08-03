محمد رياض: مهرجان المسرح يمثل اسم مصر وندعو كل المسرحيين للمشاركة وإنجاحه

قال الفنان محمد رياض رئيس «المهرجان القومي للمسرح، إن إطلاق اسم الفنانة سميحة أيوب على الدورة الحالية خطوة تم الإعداد لها خلال الدورة الماضية في حضورها.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة «صدى البلد»، أن الدورة الحالية تشهد تنظيمًا أفضل من الدورة السابقة، بعد معالجة السلبيات التي ظهرت فيها، معربًا عن أمله في أن يقدم المهرجان مستوى يليق بالمسرح وبمصر.

وأشاد رياض بفريق عمل المهرجان، مؤكدًا أنهم يعملون بروح وطنية عالية، لافتًا إلى أن الكثيرين تطوعوا للعمل مجانا في المهرجان حبًا في المسرح ومصر.

وأشار إلى أنه تم إنتاج فيلم سينمائي قصير مدته 8 دقائق بطلته الفنانة سميحة أيوب، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، متابعا: «المهرجان به نجوم في كل المجلات من الإخراج والموسيقى والاستعراض والجميع متحمس لإنجائه لأنه أكبر مهرجان مسرحي ويمثل الدولة ومصر».

ودعا رياض، جميع المسرحيين للمشاركة في المهرجان، مؤكدًا أنه مهرجانهم وأن الجميع يعمل بجد لإنجاحه وتقديم دورة متميزة.

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ17، والتي يترأسها الفنان محمد رياض، وتحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024.