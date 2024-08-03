نائل نصار يكشف سبب انسحابه من أولمبياد باريس

أعلن نائل نصار، لاعب منتخب مصر للفروسية، أسباب انسحابه من أولمبياد باريس 2024.

وكتب نائل نصار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كالتالي:

بقلب حزين أعلن انسحابي من أولمبياد باريس 2024، بعد اجتياز الفحص البيطري الأول بنجاح في وقت سابق من هذا الأسبوع للأسف تعرض كونرادو لإصابة طفيفة في الأيام التالية وللأسف انتهت رحلتنا الأولمبية هنا، تم اتخاذ القرار بعد مناقشات مستفيضة مع الفريق البيطري والاتحاد المصري واتفقنا جميعا على إعطاء الأولوية لصحة كونرادو وتعافيه على المدى الطويل.

وفقا للقواعد لا يسمح لأي تبديلات بعد الانتهاء من فحص الحصان الأول مما لا يترك لي أي خيار سوى الانسحاب، هدفنا النهائي هو ضمان عودة كونرادو إلى مستواه والمنافسة مرة أخرى على أعلى المستويات حتى لو كان ذلك يعني التضحية بحلم المجد الأولمبي الذي طال أمده على المدى القصير.

أريد أن أعبر عن كامل شكري للاتحاد المصري والرعاة وعائلتي وأصدقائي وكل من دعمنا طوال هذه الرحلة، لقد كان تشجيعكم الثابت وإيمانكم بنا أمر لا يصدق، وأنا ممتن فعلا لذلك الدعم، مع هذه النكسة المزعجة تظل رعاية الخيول أوليتي القصوى وأشعر بالعزاء لأنني اتخذت ذلك القرار من أجل رفاهية حصاني الرائع كونرادو، مازلنا متفائلين ومتأكدين من العودة أقوى وأكثر تصميما معا أكثر من أي وقت مضى