ماذا قالت الصحف الفرنسية عن مواجهة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024؟

علقت الصحف الفرنسية على المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها مساء الإثنين المقبل.

نجح منتخب مصر في اقتناص بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024، في تأهل تاريخي بعد غياب دام لـ 60 عاما، بعدما تغلب على باراجواي في ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية وحسمتها ركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

على الجانب الآخر نجم منتخب فرنسا في التأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس في حدث تاريخي بعد غياب دام لـ 40 عاما، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد.

ماذا قالت الصحف الفرنسية عن مواجهة مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس؟

أونزا مونديال:«الوقت مناسب لإنهاء مسيرة مصر»

قالت صحيفة أونزا مونديال أن أبطال فرنسا يجب عليهم بلوغ نهائي أولمبياد باريس، وإنهاء مسيرة الفراعنة، بعد أن حققوا مشوارا رائعا إلا أنه يجب إيقافه الإثنين المقبل.

ليكيب:«خطوتنا القادمة أمام مصر.. والمواجهة لن تكون سهلة»

من جانبها قالت صحيفة «ليكيب» بعد مباراة الأرجنتين، أن الخطوة التالية في طريق الميدالية الذهبية ستكون أمام مصر، وأكدت بأن مواجهة الفراعنة لن تكون سهلة في ملعب ليون «جيرلاند»

موقع جول:«الفراعنة عقبة أمام الديوك»

بينما علق موقع «جول» العالمي في نسخته الفرنسية، على تأهل فرنسا للدور نصف النهائي من الأولمبياد بعد غياب دام لـ 40 عامًا، ليضرب موعدا مع المنتخب المصري الذي لم يتذوق ذلك الإنجاز منذ 60 عامًا لنفس الدور، مشيرا أن الفراعنة يشكلون عقبة أمام أصحاب الأرض في طريقهم إلى النهائي.

إذاعة مونت كارلو:«الديوك في المربع الذهبي أمام الفراعنة»

تحدثت إذاعة مونت كارلو الفرنسية الشهيرة عن مواجهة مصر بأنها الأولى للديوك في الأولمبياد الحالية أمام منتخب عربي، وهو وصيف النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للشباب.

صحيفة فوت ميركاتو:«الفراعنة لم يفشلوا في ركلات الترجيح»

أشارت صحيفة فوت ميركاتو إلى تسجيل لاعبو المنتخب المصري جميع الركلات الترجيحية التي أتيحت لهم، مع تصدي حمزة علاء لركلة من منتخب باراجواي، وتمكن منتخب الفراعنة من انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

لو باريزيان:«مصر المنافس الأضعف»

وعلقت صحيفة لو باريزيان على المواجهة بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أن مصر هي المنافس الأضعف في نصف النهائي، بعد تخطي الأرجنتين، خاصة وبعد المعاناة التي عانى منها المنتخب المصري ضد باراجواي.

ووقعت الصحيفة الفرنسية في تقريرها في خطأ معلوماتي، بأن مصر احتلت المركز الثاني، ولكن المنتخب المصري تأهل في صدارة المجموعة الثالثة، على حساب إسبانيا وأوزباكستان والدومينيكان.