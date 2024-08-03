قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية «مشروعك» نجح في تمويل أكثر من 212 ألف مشروع صغير ومتوسط في جميع محافظات الجمهورية منذ انطلاقه في عام 2015.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن البرنامج قدم تمويلات بقيمة 29 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات الجمهورية، كما ساهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل.

وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتشجيع ريادة الأعمال وحل مشكلة البطالة من خلال التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن محافظة المنيا تعد الأعلى في عدد المشروعات الممولة من خلال «مشروعك»، حيث بلغ عدد المشروعات 23.4 ألف مشروع، بقيمة تمويلات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وتم توفير 158 ألف فرصة عمل في المحافظة.

وأوضح أن مكاتب «مشروعك» تقدم دورات تدريبية للشباب بالتعاون مع 6 بنوك وطنية، في المجالات الفنية والإدارية، كما تقدم رخصا مؤقتة للمشروعات لحين الحصول على الترخيص الدائم.