تركيا تواصل حجب تطبيق إنستجرام لليوم الثاني على التوالي

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تواصل تركيا حجب موقع «إنستجرام» لليوم الثاني على التوالي، حسبما أكدت وكالة «فرانس برس»، صباح السبت، بعد اتهام مسئول تركي كبير المنصة الأمريكية بممارسة رقابة على منشورات.

وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية القرار على موقعها الإلكتروني.

وتحدّث قرار الهيئة عن أن هذه الخطوة مرتبطة بنظام يسمح بحظر «محتوى إجرامي»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الجمعة: «لبلدنا قيم وحساسيات. ورغم تحذيراتنا، لم يأخذوا المحتوى الإجرامي في الاعتبار. فرضنا حظرا على دخول (الموقع). وعندما يحترمون قوانيننا، سيرفع الحظر».

من جهته، انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون، المنصة بشدة الأربعاء، مؤكدا أنها «تمنع الناس من نشر رسائل التعازي»، في رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، يوم حداد وطني في بلاده على هنية.

وأقام هنية فترات طويلة في تركيا قبل 7 أكتوبر تاريخ بدء الحرب على غزة.

ولدى «إنستجرام» أكثر من 50 مليون منتسب في تركيا من أصل تعداد سكاني يبلغ 85 مليون نسمة، بحسب وسائل إعلام تركية.

وسبق أن حجبت السلطات التركية مرات عدة في السنوات الأخيرة مواقع تواصل اجتماعي معينة بشكل موقت، مثل فيسبوك وتويتر (الاسم السابق لمنصة اكس)، وغالبا بعد وقوع هجمات.



