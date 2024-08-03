وزارة الرياضة الجزائرية تهدد بملاحقة المسيئين للاعبة إيمان خليف قضائيا

قالت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، إن «اللجنة الأولمبية الدولية أعطت إعذارًا أخيرا للمخالفين مع أمر بحذف كل منشور يمس بسمعة البطلة الجزائرية إيمان خليف».

وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القرار جاء بعد شكوى رسمية تقدمت بها اللجنة الأولمبية الجزائرية إلى نظيرتها الدولية، على خلفية ما وصفته بـ«انتهاك وتجاوز خطير لأخلاقيات الرياضة والمساس بالميثاق الأولمبي، بشخص بطلتنا إيمان خليف، من قبل إحدى المشاركات في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024».

وبحسب ما نشره موقع الإذاعة الجزائرية، كانت الملاكمة المجرية لوكا هاموري، من ضمن الذين نشروا محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لإيمان خليف.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها «تحتفظ بالحق في المتابعة القضائية لكل من شارك في الحملة الشنيعة ضد لاعبة الملاكمة إيمان خليف».

وفازت خليف بمباراتها الأولى في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية فقط.

فيما تسبب فوزها السريع بزيادة الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب السماح لها بخوض منافسات الملاكمة في باريس.

غير أن اللجنة الأولمبية الدولية دافعت عن قرارها، موضحة في بيان أن جميع الرياضيين المشاركين في بطولة الملاكمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ملتزمون بلوائح الأهلية والدخول في المسابقة.