محافظ الشرقية يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق

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اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق جاء وفقا للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.

وأكد محافظ الشرقية، إسراع الخطى في تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينتي منيا القمح وديرب نجم، والبدء في تحديث مخططات باقي مدن المحافظة التي مضى على اعتماد مخططاتها أكثر من 5 سنوات؛ وذلك لإتاحة أكبر فرصة لعدد من المواطنين للتقدم باستصدار تراخيص بناء على الأراضي التي تضمنتها الأحوزة العمرانية، بهدف الحد من البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبها، أوضحت المهندسة سالي حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق جاء على النحو التالي:

-مناطق الكتلة القائمة والتي يكون أقل عرض للشارع بها 6 أمتار والنسبة البنائية بها 100%.

- مناطق الامتداد العمراني والتي يكون أقل عرض الشوارع بها 10 أمتار والنسبة البنائية 80%.

-تعديل شبكة الطرق وفقا لما ورد على الطبيعة بما لا يتعارض مع تدرج شبكة الطرق وخلق محاور مرورية فعالة بالمدينة.

وأضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالشرقية، أن اعتماد محافظ الشرقية للمخطط يعد تمهيدا لاعتماد وزير الإسكان والمرافق ونشره بالجريدة الرسمية للعمل به عقب نشره بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد، وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنيه التحتية.