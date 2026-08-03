يحيى وجدي لـ الشروق: جائزة صنع الله إبراهيم مفتوحة لجميع الروائيين العرب ونستهدف أن تكون أول جائزة عربية بتمويل تشاركي

قال الشاعر يحيى وجدي إن العمل على إطلاق جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية بدأ منذ نحو شهرين، بمشاركة أسرة الكاتب الكبير وعدد من أصدقائه، مشيرًا إلى أن الهدف هو تأسيس جائزة مستقلة ومستدامة تحمل اسمه وتليق بمكانته الأدبية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن القائمين على الجائزة لم يحددوا قيمة مالية بعينها للصندوق المخصص لتمويلها، وإنما يستهدفون جمع مبلغ يكفي لإنشاء وديعة تضمن استمرار الجائزة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حتى لا تتوقف بعد فترة قصيرة.

وأوضح أن الجائزة ستكون مفتوحة أمام جميع الروائيين العرب، فيما لا تزال شروطها النهائية قيد الإعداد، ومن بينها تحديد الفئة العمرية للمشاركين. وأشار إلى أن ما يجري الاتفاق عليه حاليًا يمثل الإطار العام للجائزة، على أن تُعلن اللائحة النهائية بجميع تفاصيلها عقب الانتهاء من إعدادها واعتمادها.

وأضاف أن الجائزة ستُخصص للروايات الصادرة حديثًا، على أن تكون الأعمال المتقدمة قد نُشرت خلال العامين أو الأعوام الثلاثة السابقة لفتح باب الترشح.

وأكد وجدي أن الهدف الأساسي من المبادرة هو أن تصبح جائزة صنع الله إبراهيم أول جائزة عربية تقوم على التمويل التشاركي، بحيث لا ترتبط بجهة أو مؤسسة أو ممول بعينه، وإنما تعتمد على مساهمات محبي الكاتب، لتصبح «جائزة الشعب العربي» التي تحمل اسم صنع الله إبراهيم، وتواصل الدفاع عن القيم التي آمن بها في مشروعه الأدبي والثقافي.