أسرة صنع الله إبراهيم لـ الشروق: نضع اللمسات الأخيرة على شروط الجائزة وتشكيل مجلس الأمناء

كشفت الدكتورة نادية الجندي، نيابة عن أسرة الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، أن الاستعدادات الخاصة بإطلاق جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية دخلت مراحلها الأخيرة، موضحةً أن العمل يجري حاليًا على إعداد اللائحة المنظمة للجائزة، ووضع شروط الترشح، واستكمال الترتيبات المالية، إلى جانب تشكيل مجلس الأمناء الذي سيتولى إدارة الجائزة والإشراف على أعمالها.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الأسرة، بالتعاون مع دار الثقافة الجديدة وعدد من أصدقاء الراحل، تعمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى للجائزة.

وكانت أسرة صنع الله إبراهيم قد أعلنت، اليوم الاثنين، إطلاق الجائزة بالتزامن مع ذكرى ميلاده، التي توافق 3 أغسطس، تكريمًا لاسمه، وإيمانًا بأن إرثه الفكري والإبداعي والأخلاقي يستحق أن يظل حاضرًا وفاعلًا في المشهد الثقافي العربي.

وفي إطار الحرص على ضمان استقلال الجائزة واستدامتها، تقرر إنشاء صندوق مالي مخصص لتمويلها يعتمد على مساهمات محبي صنع الله إبراهيم من خلال تبرعات فردية، ترسيخًا لفكرة التمويل التشاركي، بما يضمن استمرار الجائزة بعيدًا عن الارتباط بأي ممول أو مؤسسة بعينها.

ومن المقرر أن يتولى مجلس الأمناء، عقب تشكيله، وضع الإطار العام للجائزة، واختيار لجنة التحكيم، والإشراف على جميع مراحلها، بدءًا من فتح باب الترشح واستقبال الأعمال، وصولًا إلى إعلان الفائزين، على أن تُمنح الجائزة سنويًا في ذكرى ميلاد صنع الله إبراهيم، احتفاءً بإسهامه الاستثنائي في الرواية العربية، وتقديرًا للقيم الفكرية والإنسانية التي جسدها في مسيرته الأدبية.