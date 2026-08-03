محافظ القليوبية: خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 232 درجة

اعتمد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2026/2027 إلى 232 درجة، كما اعتمد الحد الأدنى للقبول بنظام الثانوي العام (خدمات) بـ215 درجة، وذلك عقب الانتهاء من دراسة الكثافات الفعلية بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة.

وجاء القرار بعد متابعة المحافظ مع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، للموقف النهائي للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومراجعة أعداد الطلاب الذين اتجهوا للالتحاق بمدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التمريض، وغيرها من البدائل التعليمية، بما أسهم في إعادة تقييم الطاقة الاستيعابية لمدارس التعليم الثانوي العام.

وأكد محافظ القليوبية، أن قرار خفض الحد الأدنى جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لمعدلات الإقبال والكثافات داخل المدارس، بما يحقق التوازن بين إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، والحفاظ على كثافات مناسبة داخل الفصول؛ بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأشار إلى أن المحافظة تحرص على أن تستند جميع القرارات المتعلقة بقطاع التعليم إلى بيانات ومؤشرات واقعية؛ بما يضمن تحقيق صالح الطلاب وأولياء الأمور، مع الحفاظ على انتظام واستقرار العملية التعليمية، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ القرار وفق الضوابط المنظمة.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية ستبدأ فورًا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار، واستقبال طلبات الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى الجديد، وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة للقبول.