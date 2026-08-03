اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مساء اليوم الإثنين، معسكره الإعدادي في إنجلترا، بعدما خاض آخر حصة تدريبية تحت قيادة المدير الفني الألماني هانسي فليك، استعدادًا للعودة إلى إسبانيا ومواصلة التحضيرات للموسم الجديد.

وكان الفريق الكتالوني قد استهل فترة الإعداد في مدينة برشلونة، قبل الانتقال إلى مركز سانت جورج بارك في إنجلترا لإقامة معسكر تدريبي تضمن برنامجًا فنيًا وبدنيًا مكثفًا، ضمن استعداداته للاستحقاقات المنتظرة في الموسم المقبل.

وشهد المران الختامي إقامة مباراة تدريبية بين لاعبي الفريق، بهدف الحفاظ على النسق التنافسي قبل مغادرة المعسكر، وشارك فيها عدد كبير من عناصر الفريق الأول واللاعبين الشباب.

وضمت قائمة المشاركين في المباراة التدريبية كلًا من: فويتشيك تشيزني، تشافي إسبارت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتين، جوفري تورينتس، مارك برنال، مارك كاسادو، أوريان جورين، أدييمي، أليكس جونزاليس، إيبريما تونكارا، إيكر رودريجيز، هيكتور فورت، إلى جانب رونالد أراوخو، ألفارو كورتيس، جوردي بيسكير، جيلي فرنانديز، برايان فارينياس، فيرمين لوبيز، روني، توني فرنانديز، رافينيا، إبراهيم ديارا، شين كلايفرت، أوسكار جيستاو، تومي ماركيز، آرون ياكوبيشفيلي وبيسيو.

في المقابل، اكتفى حمزة عبد الكريم بالمشاركة في الجزء الأول من الحصة التدريبية، قبل أن يغيب عن المباراة المصغرة، فيما واصل الظهير الإسباني أليخاندرو بالدي تنفيذ برنامجه التأهيلي من خلال تدريبات فردية، في إطار تجهيزه للعودة إلى المشاركة الكاملة.

وبانتهاء مران اليوم، أسدل برشلونة الستار على معسكره التحضيري في إنجلترا، على أن تعود بعثة الفريق إلى مدينة برشلونة مساء الإثنين لاستكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق الموسم الجديد.