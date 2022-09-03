 بعد إحالة أوراقه للمفتي.. اليوم الحكم على بائع قتل سيدة بعد هتك عرضها في أوسيم - بوابة الشروق
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بعد إحالة أوراقه للمفتي.. اليوم الحكم على بائع قتل سيدة بعد هتك عرضها في أوسيم

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 1:21 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 1:21 ص

تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلستها اليوم السبت، للنطق بالحكم على بائع متجول؛ وذلك بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل صديقة زوجته وهتك عرضها، والشروع في قتل زوجته بمنطقة أوسيم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم استدرج المجني عليها صديقة زوجته، إلى منزله عن طريق زوجته حيث هتك عرضها بعدما ضربها وعذبها، ثم ضربها بعصا خشبية وماسورة حديد، وقص شعرها واستمر بالتعدي عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم حجز زوجته حتى لا تفشي أمره، وذلك لمدة 30 يوما، كما منع الطعام والشراب عنها، وكذلك قص شعرها وهددها بسلاح أبيض سكين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من القبض على المتهم وبسؤال زوجته، اعترفت على قيام زوجها بقتل صديقتها وتعذيبها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وامرت النيابة بحبسه واحالته للمحاكمة الجنائية.

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