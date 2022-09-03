 منتخب الطائرة للناشئين يهزم الجزائر في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا - بوابة الشروق
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منتخب الطائرة للناشئين يهزم الجزائر في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا

علي البحيري
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 3:41 م | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 3:41 م

تغلب منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما على منتخب الجزائر بنتيجة 3-0 في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا المقامة في مدينة الجديدة بالمغرب من 2 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

وجاءت نتائج الأشواط 25-18 و 25-20 و 25-20.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والمغرب وليبيا والجزائر بينما تضم المجموعة الثانية كلا من منتخبات تونس ونيجيريا والكاميرون والسودان.

ويقود الفريق المدير الفني أحمد سمير والخبير الأجنبي البرازيلي بيرسي أونكين والمدرب العام حسام شعراوي وسعيد محلل تقني وعمرو طه طبيب الفريق وخير إداري البعثة.


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