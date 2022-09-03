الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزى لفحص البذور من المنظمة الدولية ISTA

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لفحص البذور التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، تجديد اعتماد المعمل المركزي كمعمل معتمد دوليا ليحق له إصدار شهادات الفحص الدولية (المعتمده من المنظمة الدولية لفحص البذور ISTA) للوطات التقاوي المقبولة في الفحص المعملي والمصدرة للخارج.

وقال الدكتور أحمد محمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إنه لا يمكن تصدير التقاوي بدون تلك الشهادة؛ وخاصة أن مصر هي العضو المعتمد الوحيد في الشرق الاوسط من منظمة ISTA حيث تلجأ بعض الدول العربية لفحص تقاويها واعتمادها وإصدار شهادات دولية لها داخل المعمل.

وأضاف عضام أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة تقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية، ومجابهة المستجدات الدولية، ومساعدة الأخوة الأفارقة والمنطقه العربية انطلاقاً من ريادة مصر في هذا المجال.