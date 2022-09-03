بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة المهتم بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد، في القضية المعروفة إعلاميا ب "مذبحة الريف الأوروبي".



وتعقد الجلسة داخل غرفة المداولة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى وعمرو وحيد محمود، وذلك منعا لحدوث أى مشادات خلال الجلسة.



ويجلس الأهالي الذين يتشح النساء منهم بالسواد أمام محكمة جنايات الجيزة، ويتحدثون فيما بينهم حول قرار التأجيل الذي لقى عدم الرضا في نفوسهم الجلسة الماضية، ولا يتردد على ألسنتهم سوى المطالبة بسرعة الفصل في الحكم حتى يشفى نار قلوبهم على فقدان المجني عليهم.



وشهدت المحكمة غياب تام من أسرة المتهم الذين يقطن في إحدى القرى بمحافظة سوهاج، للمرة الثالثة على التوالي، مع وجود محامي أصيل وكلته الأسرة للدفاع عن المتهم.



وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحداهما.



وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.



كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.