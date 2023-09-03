محكمة أوكرانية تضع الأوليجارشي كولومويسكي قيد الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة

قضت محكمة في كييف يوم السبت، باحتجاز الأوليجارشي الأوكراني إيهور كولومويسكي قبل المحاكمة.

وأفادت صحيفة "أوكرانيا برافدا" الإلكترونية من قاعة المحكمة، بأن القاضي أصدر في البداية مذكرة توقيف سارية بحق الرجل البالغ من العمر 60 عاما حتى 31 أكتوبر.

في الوقت ذاته، حدد القاضي كفالة مقدارها نحو 510 ملايين هريفنيا (9ر13 مليون دولار)، لإطلاق سراح الملياردير والمؤيد السياسي السابق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتظارا للمحاكمة.

وفي وقت سابق ، أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني (أس بي يو) على منصة تليجرام أنه سلم كولومويسكي نتائج التحقيق ، الذي اتهم فيه مالك مجموعة شركات مالية وصناعية بارتكاب أنشطة إجرامية ، من بينها الاحتيال وإضفاء الشرعية على ممتلكاته المكتسبة بشكل غير شرعي.

وتردد أن رجل الأعمال نقل أكثر من نصف مليار هريفنيا إلى الخارج فيما بين عامي 2013 و 2020. وأضافت الصحيفة أن التحقيقات التي تجري تحت إشراف مكتب المدعي العام مستمرة.

يشار إلى أن كولومويسكي يخضع للتحقيق منذ العام الماضي ، كما تعرض منزله للتفتيش في سياق التحقيق.