 الأسرى الفلسطينيون يشرعون في إضراب عن الطعام لوقف إجراءات التضييق عليهم اعتبارا من 14 سبتمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأسرى الفلسطينيون يشرعون في إضراب عن الطعام لوقف إجراءات التضييق عليهم اعتبارا من 14 سبتمبر

غزة (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 12:18 م

قررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق الأسرى في سجون إسرائيل.

وقالت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، في بيان صحفي اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا.. هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها"، موضحة أن "الإضراب عن الطعام يأتي للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية".

وشددت لجنة الطوارئ للحركة على أن "المعركة مع هذا المحتل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا".

وكان "بن غفير" قرر يوم الجمعة الماضي ، تقليصًا كبيرًا في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، إذ حوّلها من زيارة شهرية إلى زيارة كل شهرين، على أن يسرى القرار بدءًا من اليوم الأحد، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.


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