كوريا الشمالية تجري محاكاة لهجوم نووي تكتيكي

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أجرت تدريب محاكاة لهجوم نووي تكتيكي تضمن إطلاق صاروخين بعيدي المدى من طراز كروز "لتنبيه الأعداء" إلى أن البلاد مستعدة في حال نشوب حرب نووية.



وأضافت الوكالة، أن التدريب أُجري بنجاح أمس وأن الصاروخين حملا رؤوسا حربية نووية وهمية وأطلقا باتجاه البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية وقطعا مسافة 1500 كيلومتر وحلقا على ارتفاع 150 مترا.



وتعهدت بيونج يانج بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسول، وفقا لوكالة رويترز.



وقال الجيش الكوري الجنوبي إن ادعاء النجاح قد يكون مبالغا فيه. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء في سول عن مسئول كبير في هيئة الأركان المشتركة قوله إن التدريب "لم ينجح بشكل كامل‭‭"‬‬.



وذكر بيان منفصل أن الزعيم كيم جونج أون تفقد مجمع بوكجونج للماكينات الذي ينتج محركات بحرية ومصنعا كبيرا للذخيرة للتشديد على أهمية تعزيز القوات البحرية لكوريا الشمالية.



جاء أحدث إطلاق صاروخي بعد انتهاء التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المعروفة باسم أولتشي فريدم شيلد يوم الخميس بعد استمرارها 11 يوما، وتضمنت تدريبات جوية بقاذفات بي-1بي.