المبعوث الأممي إلى سوريا يبحث في دمشق الأسبوع المقبل موعد انعقاد لجنة مناقشة الدستور

يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، دمشق الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق يومين.

ونقلت صحيفة "الوطن أون لاين" السورية، اليوم الأحد، عن مصادر قولها إن بيدرسون سيصل إلى دمشق في التاسع من الشهر الجاري، ويجري لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

وكشفت المصادر، عن أن بيدرسون سيبحث في إمكانية تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور، بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري، والترحيب الأممي على لسان بيدرسون بالخطوة العربية.

وحسب المصادر، سيلتقي المبعوث الأممي خلال زيارته دمشق كلاً من الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا لتطوير العلاقات مع سوريا ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري.