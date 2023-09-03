السوداني: العراق ماضٍ في تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده ماضية في تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني التي أقرت عام 2022 في المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال السوداني، خلال استقباله اليوم قائد بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق الجنرال خوسيه أنطونيو مارتينيز والوفد المرافق له، إن الحكومة شكلت لجنة عليا للأمن السيبراني من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية، معبرا عن تقديره لعمل بعثة الناتو في العراق.

وحسب بيان صحفي للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء، استعراض سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونمو القدرات الميدانية والفعّالة للقوات المسلحة بمختلف صنوفها، وعملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وبقاياه.

وقدمت بعثة الناتو، إلى رئيس الحكومة العراقية التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السيبراني في العراق.