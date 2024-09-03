محافظ الوادي الجديد يتفقد تشطيبات العاصمة للمحافظة تمهيدا لافتتاحها رسميا

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، تمهيدًا للافتتاح الرسمي لها، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاحتفالات العيد القومي.

ووجه الزملوط، بالاهتمام بأعمال التشجير والانتهاء من أعمال النظافة للموقع العام، وسرعة فرش وتأثيث مقر مكتب المحافظ بالمبنى الإداري للمحافظة، وتجهيز مبنى التربية والتعليم لبدء التشغيل بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ أعمال تمهيد وإنشاء طريق عرضي جديد يصل من الطريق الدائري وحتى طريق الخارجة/ باريس بجوار السلخانة القديمة بطول 5 كم وعرض 8 أمتار، لتيسير الحركة المرورية وخدمة منطقة الزراعات باتجاه الشرق، والذي تقوم بتنفيذه الوحدة المركزية للمعدات الثقيلة بالتنسيق مع مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز الخارجة.