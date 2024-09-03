محافظ دمياط يبحث خطة التحول الرقمي وميكنة الأعمال في الديوان العام والوحدات المحلية بالمحافظة

عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة التحول الرقمي وميكنة الديوان العام والوحدات المحلية، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وممثلي الجهة الاستشارية للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي، في بيان له اليوم، أنه ناقش خلال الاجتماع، خطة التنفيذ نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال متابعة التجهيزات لمبنى ديوان عام المحافظة، الجاري إنشاؤه وفقًا للمعايير الذكية، وكذلك دعم الوحدات المحلية بتجهيزات محددة في هذا الإطار، وكذا آلية تنفيذ شبكات المنظومة للربط بين الديوان والوحدات المحلية، وميكنة الأعمال بهم، مشيرا إلى أن الاجتماع لوضع الملامح الرئيسية للخطة.

وأكد محافظ دمياط، اهتمام المحافظة بهذا الملف، وذلك لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الأعمال بالديوان والوحدات المحلية، وتحقيق الربط فيما بينهم، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة بالكامل، وتحقق دعم واتخاذ القرار، وأيضاً تعزيز الفرص الاستثمارية، والربط مع المستثمرين، وكذا تطوير منظومة الأداء بالأعمال التي تقوم بها المحافظة بشكل عام.