حماس: عملية الاحتلال العسكرية في الضفة لن توقف مد المقاومة

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن استمرار عملية الاحتلال العسكرية على محافظات الضفة الغربية وتركيز الاحتلال على طولكرم لن يفلح في وقف مد المقاومة.

وأضافت حماس أن "عدوان الاحتلال المتواصل يؤكد مخططاته ومطامعه بشأن تهجير السكان من الضفة وتطبيق خطة الضم"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويأتي ذلك يتواصل عدوان الاحتلال على الضفة لليوم السابع على التوالي.

وفي طولكرم حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها لليوم السابع على التوالي، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم في مخيم المدينة، وحققت إصابات مؤكدة في صفوفها.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيمها وسط اشتباكات وانفجارات متواصلة، حيث أعاد الجيش حصاره للمستشفيات وسط انتشار للقوات في مناطق عدة من محيط المخيم بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات بدون طيار في سمائه.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حرم جامعة بيرزيت، وعاثوا خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.