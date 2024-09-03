قاض فنزويلي يصدر مذكرة توقيف بحق المعارض جونزاليس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر قاض فنزويلي يوم الاثنين مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي المعارض إدموندو جونزاليس، بتهم تشمل اغتصاب السلطة والتحريض على الفتنة والتآمر والتخريب.

وصدرت المذكرة من قبل قاضٍ مختص بقضايا الإرهاب وسط اضطرابات في البلاد نتيجة الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

وكان النائب العام طارق ويليام صعب قد أعلن في وقت سابق عن فتح تحقيقات ضد جونزاليس وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بتهم اغتصاب السلطة والتحريض على الفتنة.

وأعلنت السلطة الانتخابية الموالية للحكومة فوز نيكولاس مادورو، رئيس الدولة السلطوي الذي يحكم البلاد منذ عام 2013، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو.

ومع ذلك، لم تنشر النتائج المفصلة بعد. وتتهم المعارضة الحكومة بالتزوير الانتخابي وتدعي فوز جونزاليس.

واعترفت دول مثل الولايات المتحدة وبيرو والأرجنتين والإكوادور وبنما وأوروجواي وكوستاريكا بجونزاليس باعتباره الفائز الحقيقي، زاعمة حدوث تزوير انتخابي.

كما شكك كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية في نتيجة الانتخابات الرسمية.

وردت الدولة بشكل قاسٍ على المظاهرات واسعة النطاق ضد نتائج الانتخابات الرسمية. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، تم اعتقال ما لا يقل عن 1260 شخصا ووقعت 23 حالة وفاة في فنزويلا منذ الانتخابات في ظل "قمع شديد من قبل الدولة".

ورفضت العديد من الحكومات الأجنبية بالفعل الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018. حيث أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان آنذاك، نفسه رئيسا مؤقتا.

واعترفت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بجوايدو، لكن مادورو تمكن من الحفاظ على دعم مجموعات قوية داخل فنزويلا، بما في ذلك الجيش.

وتعهدت القوات المسلحة بالولاء لمادورو مرة أخرى.