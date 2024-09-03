مدرب حراس بيراميدز: أحمد الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الموسم

أعرب خالد عبد الله، مدرب حراس مرمى فريق بيراميدز، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد موسم هو الأطول والأصعب، مشددًا أن المجهود تكلل في النهاية بحصد بطولة مستحقة.

أضاف عبد الله، في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أحمد الشناوي هو الأكثر مشاركة مع بيراميدز، في الموسم الماضي، وسط أداء مميز للغاية رغم تعطله بعض الشيء بسبب الإصابة.

وأشار إلى أن شريف إكرامي عندما شارك بدلًا من أحمد الشناوي المصاب وقتها، أدى بمستوى رائع للغاية، ومن ثم عاد الشناوي من جديد للمشاركة، مضيفًا «لا أتفق مع ما يتردد عن وصف الشناوي بالمستهتر رغم موهبته».

وأشاد مدرب حراس مرمى بيراميدز، بالتزام أحمد الشناوي في التدريبات، وتنفيذه لكافة التعليمات المطلوبة منه، إلا أن وقوعه في الأخطاء أمر طبيعي، مؤكدًا أن أحمد الشناوي هو أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه بالموسم.