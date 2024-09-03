 الهند: مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 في اصطدام شاحنة بمركبة ثابتة في هاريانا - بوابة الشروق
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الهند: مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 في اصطدام شاحنة بمركبة ثابتة في هاريانا

شانديجار (الهند) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 11:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 11:39 ص

قالت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون بعد اصطدام شاحنة بمركبة متوقفة كانت  تقل مصلين في مقاطعة جند بولاية هاريانا.

وقالت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية، إن الحادث وقع بعد منتصف الليل في قرية بيدهارانا على الطريق الوطني السريع،  هيسار - شانديجار، وكان المصلون القادمون من منطقة كوروكشيترا في طريقهم إلى أحد المعابد في مدينة جوجاميدي بولاية راجاستان.

وكانت الشاحنة، التي تحمل رقم لوحة من راجستان، محملة بجذوع خشبية عندما اصطدمت بالمركبة المتوقفة.

وقال كولديب قائد مركز شرطة سادار ناروانا: "اصطدمت الشاحنة بمركبة تجارية خفيفة كانت تقل مجموعة من المصلين متجهين إلى جوجاميدي. وكان المصلون توقفوا لفترة قصيرة.. توفي 8 أشخاص، بينهم امرأتان وصبي /15 عاما /، وأصيب 10 آخرين."

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