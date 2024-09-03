الداخلية تنفي ادعاءات الإخوان بتعدي قوة أمنية على متهم وتسببها في وفاته

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بقيام قوة أمنية بالتعدي على شخص أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة، مما دفعه لإلقاء نفسه من شرفة شقته في منطقة فيصل بالهرم، والتسبب في وفاته.

وأكد المصدر أن الحقيقة تتمثل في أنه بتاريخ 28 أغسطس الماضي، قامت قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، متهم في قضية "نصب"، وبمجرد علمه بوصول القوة، قام بالقفز من نافذة مسكنه وسقط أرضًا في الشارع، مما أدى إلى وفاته.

وأضاف أن شقيق المتوفى كان متواجدًا في مسكن المذكور أثناء وقوع الحادثة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت في إطار القانون دون أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها في أوساط الرأي العام.