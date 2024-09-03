بابا الفاتيكان يصل إندونيسيا في مستهل أطول رحلة خارجية له منذ توليه البابوية

وصل بابا الفاتيكان إلى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، في مستهل أطول رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه البابوية، حيث من المقرر أن يزور أربع دول في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا خلال الأيام الـ 12 المقبلة.

ووصل البابا فرنسيس، الذي يبلغ من العمر 87 عاما، إلى العاصمة جاكرتا بعد أكثر من 13 ساعة من مغادرته روما على متن رحلة طيران خاصة تديرها شركة "إيتا أيرويز" الإيطالية للطيران.

وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد المسلمين فيها 240 مليون نسمة.

وتشمل جولة البابا أيضا بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.

ومن المقرر أن تركز رحلة البابا الخامسة والأربعين إلى الخارج بشكل خاص على التعايش السلمي بين اتباع الديانات المختلفة.

ومن بين الدول الأربع التي من المقرر أن يزورها البابا، فإن تيمور الشرقية هي الوحيدة التي يقطنها غالبية من الكاثوليك.

وبالنظر إلى عمر فرنسيس وحالته الصحية، حيث غالبا ما يستخدم الآن كرسيا متحركا، أصبحت فترات الراحة بين رحلاته الخارجية أطول. وكانت آخر رحلة كبيرة للبابا إلى الخارج قبل عام، عندما زار منغوليا.

وسيقطع البابا، الذي تولى البابوية قبل11 عاما، أكثر من 30 ألف كيلومتر بالطائرة في هذه الجولة. ومن المقرر أن يعود إلى روما في 13 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يزور البابا لوكسمبورج وبلجيكا في برنامج رحلته القادمة إلى الخارج، في وقت لاحق الشهر الجاري.