الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان

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التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن بحرى عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والعمانية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جهته أعرب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية والملحق العسكرى العمانى بالقاهرة.