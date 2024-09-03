 اتحاد منتجي الدواجن: لا منطق للاستيراد.. المجمدة أغلى من الحية بـ35% - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 3:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

اتحاد منتجي الدواجن: لا منطق للاستيراد.. المجمدة أغلى من الحية بـ35%

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 2:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 2:29 ص

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن تشهد "تراجعا كبيرا وصل إلى ما دون سعر التكلفة"، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو تتجاوز 73 جنيها، في حين يتراوح سعر البيع في المزارع بين 65 و70 جنيها، وفقا لتقلبات العرض والطلب.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة "ETC"، مساء الإثنين، أن المربين يعانون من "خسائر للدورة الثانية على التوالي"، مشددا على ضرورة أن يوضع سعرا مناسبا للمستهلك، وفي نفس الوقت يغطي تكلفة الإنتاج ليتمكن المنتج من الاستمرار.
وأوضح أنه إذا لم يحقق المربي هامش ربح؛ فلن يستمر في الإنتاج، مستغربا من بيع الدواجن المستوردة في الجمعيات الاستهلاكية بسعر 135 جنيها للكيلو، في حين أن سعر الدواجن البلدي في السوق 100 جنيه.
وأكد أنه "لا يوجد معنى ولا منطق للاستيراد بأي شكل من الأشكال" في ظل تحقيق الصناعة المحلية للاكتفاء الذاتي لسنوات طويلة، مطالبا بدعم الصناعة المحلية التي تعاني من الخسائر، متسائلا: "هل من المعقول أن تباع الدواجن المجمدة منذ 3 أو 4 شهور بسعر أعلى من الدواجن الحية بـ 35%؟".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك