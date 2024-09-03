قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن تشهد "تراجعا كبيرا وصل إلى ما دون سعر التكلفة"، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو تتجاوز 73 جنيها، في حين يتراوح سعر البيع في المزارع بين 65 و70 جنيها، وفقا لتقلبات العرض والطلب.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة "ETC"، مساء الإثنين، أن المربين يعانون من "خسائر للدورة الثانية على التوالي"، مشددا على ضرورة أن يوضع سعرا مناسبا للمستهلك، وفي نفس الوقت يغطي تكلفة الإنتاج ليتمكن المنتج من الاستمرار.

وأوضح أنه إذا لم يحقق المربي هامش ربح؛ فلن يستمر في الإنتاج، مستغربا من بيع الدواجن المستوردة في الجمعيات الاستهلاكية بسعر 135 جنيها للكيلو، في حين أن سعر الدواجن البلدي في السوق 100 جنيه.

وأكد أنه "لا يوجد معنى ولا منطق للاستيراد بأي شكل من الأشكال" في ظل تحقيق الصناعة المحلية للاكتفاء الذاتي لسنوات طويلة، مطالبا بدعم الصناعة المحلية التي تعاني من الخسائر، متسائلا: "هل من المعقول أن تباع الدواجن المجمدة منذ 3 أو 4 شهور بسعر أعلى من الدواجن الحية بـ 35%؟".