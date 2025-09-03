محافظ الفيوم يناقش تحديات ترفيق كوم أوشيم الصناعية ودعم الاستثمارات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعاً بمقر منطقة كوم أوشيم الصناعية مع عدد من المستثمرين وممثلي شركات المرافق لمتابعة أعمال ترفيق المنطقة الصناعية، وبحث الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات بالمناطق والتجمعات الصناعية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور عبد المقصود خليفة نائب رئيس جمعية مستثمري كوم أوشيم، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والمهندس محمد صابر مدير عام التشغيل والصيانة، والمهندسة إيمان صدقي مدير الطرق، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وياسر جمعة مدير منطقة كوم أوشيم، وسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية، وممثلين عن شركات المرافق.

تم خلال الاجتماع استعراض موقف استكمال القدرات الكهربائية بقطاع 8، وتشكيل لجنة لحصر الاستخدامات والمهمات، ووجه المحافظ بإعداد ملف شامل حول الأمر، كما نوقشت طلبات أصحاب المصانع لزيادة القدرات الكهربائية، وحلول ضعف ضغوط المياه، وتنفيذ خط الصرف بقطاعي 6 و4 ب، وأعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق، ومستجدات مشروع إعادة تأهيل محطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم بطاقة 19 ألف متر مكعب/ يوم.

وتضمن الاجتماع عرض موقف توفير خطوط سير لسيارات الأجرة والسيرفيس لخدمة العمالة، وطرح الأراضي الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، واستغلال الشون المعدنية لمشروعات صناعية بمجالات الأدوية والأعلاف والمواد الغذائية، حيث تم الإعلان عن 4 شون بمناطق: دمو 17500 متر، تطون 12600 متر، دانيال 21537 متر، طامية 12425 متر.

كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل دور جمعية المستثمرين بكوم أوشيم، ومقترح إنشاء جمعية تضم جميع كيانات المحافظة الصناعية لحل مشكلات المستثمرين.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد مقايسة مالية لمد كابلات كهرباء تغذية المستودع الاستراتيجي للسلع بمنطقة دمو، والمشروعات الأخرى مثل مستشفى الفيوم العام الجديد والمدارس والجامعات، مؤكداً تنوع الأنشطة الصناعية، وحرص المحافظة على دعم الاستثمار الجاد وإزالة العوائق، لتيسير الإجراءات ودفع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.