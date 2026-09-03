شهد أحمد زكريا فرغلي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، افتتاح فعاليات النسخة العشرين من المهرجان الدولي للخيول العربية الأصيلة، المقام بمدينة كوم حمادة، بمشاركة 230 جوادًا عربيًا أصيلًا، وملاك ومربي الخيول من مصر و5 دول عربية.

وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 5 أيام، وتشهد منافسات قوية في مسابقات جمال الخيول العربية الأصيلة وأدب الخيول، بما يعكس التطور الذي يشهده المهرجان عامًا بعد عام، ومكانته على خريطة بطولات ومهرجانات الخيول العربية.

وتشارك في النسخة الحالية كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، في مشهد يؤكد الطابع الدولي للمهرجان، الذي يجمع الأشقاء العرب حول تراث أصيل ورياضة عريقة.

وأكد فرغلي أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها كوم حمادة في مجال تربية ورياضة الخيول العربية الأصيلة، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل نموذجًا للسياحة الرياضية والثقافية، ويسهم في إبراز المقومات الحضارية والتراثية لمصر ومحافظة البحيرة.

ووجه رئيس مركز ومدينة كوم حمادة الشكر والتقدير للرعاة والداعمين من الدول العربية المشاركة، ومن بينهم الشيخ خالد بن لادن، صاحب شركة مراسم بالمملكة العربية السعودية، والشيخ مشعل المصباح من دولة الكويت، وأسامة الحرم من مملكة البحرين، وعبدالله البرمكي من المملكة الأردنية الهاشمية، لدورهم في دعم المهرجان والمساهمة في خروجه بالشكل اللائق.

وحضر فعاليات اليوم الأول شعراوي عامر، نائب رئيس المركز، وعاطف الشرقاوي، مدير المكتب، وبهاء المأمور، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.