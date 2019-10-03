تفاصيل خريطة قطاع القنوات المتخصصة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر



انتهى قطاع قنوات النيل المتخصصة برئاسة أسامة البهنسي، من وضع خريطة الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر، والتي تضم مجموعة من الأفلام الروائية والتسجيلية، فضلا عن إذاعة مجموعة من الحلقات الخاصة والأغاني الوطنية وبروموهات، تم إنتاجها خصيصا للاحتفال بالذكرى العطرة للنصر المجيد.

* نايل لايف

تحتفل قناة نايل لايف بعرض باقة من الحلقات الخاصة وتطويع عدد من البرامج، ومنها برنامج التوك شو الصباحي "نهارك سعيد"، وبرنامج "الليلة" وسهرة تتضمن حديث خاص عن انتصارات أكتوبر.

وتعرض القناة في الخامسة عصرا برنامج "أولاد حارتنا" وحلقة تتحدث عن عيد القوات المسلحة المصرية، وفي التاسعة مساءا يعرض برنامج التوك شو المسائي "صفحة جديدة" حلقة عن خصوصية يوم السادس من أكتوبر في تاريخ الأمة.

* قناة العائلة

وأعدت قناة العائلة خريطة خاصة للاحتفال باعياد النصر تتضمن عرض عدد من الأفلام الوطنية، ومنها "العمر لحظة" بطولة ماجدة، وأحمد مظهر ومحمد خيري وأحمد زكي، وفيلم "يوم الكرامة" بطولة محمود قابيل وياسر جلال ومحمد رياض وأشرف زكي.

* نايل سينما

وتعرض قناة نايل سينما على مدار اليوم الأحد المقبل، باقة من الأفلام الوطنية، منها أيام السادات بطولة أحمد زكي وميرفت امين ومني زكي، وحكايات الغريب محمود الجندي ومحمد منير وشريف منير، والعمر لحظة بطولة ماجدة الصباحي، والطريق إلي ايلات بطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي ومادلين طبر، ويوم الكرامة بطولة محمود قابيل وياسر جلال ومحمد رياض وأشرف زكي.

* نايل دراما

تعرض قناة نايل دراما بروموهات تسجيلية عن انتصارات أكتوبر، وتقدم حلقة خاصة من برنامج "مساء الفن" تستضيف مطربة الأوبرا "ريم محسن"، والتي تغني في الحلقة عدد من الأغاني الوطنية وتترات المسلسلات الوطنية.

وتعرض القناة سهرة بعنوان "ملحمة كبريت" من تأليف عبده مباشر، بطولة كرم مطاوع وسمية الالفي ورياض الخوري وإخراج علاء كامل.

* ماسبيرو زمان

تحتفل قناة ماسبيرو زمان باذاعة لقاء مع الرئيس الراحل السادات تجريه المذيعة الكبيرة همت مصطفي، كما تذيع القناة عدد من الأغاني الوطنية طول اليوم.

تعرض القناة أيضا عدد من الأفلام التسجيلية التي تتحدث عن انتصارات أكتوبر، ومنها وادي القمر سيناء، والطريق إلي نصر أكتوبر 1973.

كذلك تقدم القناة مجموعة من البرامج التي تتناول موضوعات تتعلق بحرب تحرير سيناء، ومنها برنامج (كلام الله) الذي يتحدث عن الجهاد بالنفس و المال، وبرنامج "وقائع مصرية" ويتناول يوم اللا غفران.