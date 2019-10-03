المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق يعلن تنحية 1000 موظف بتهمة هدر المال العام

أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، عن تنحية نحو 1000 موظف، في تهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر المال العام، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، مساء اليوم الخميس.

وذكرت "واع"، أن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد قد اطلع في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس، على تقرير هيئة النزاهة بشأن الموظفين الذي صدرت بحقهم أحكامًا قضائية متعلقة بالنزاهة وهدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام او الاختلاس او الإثراء على حساب المال العام.

ووجه المجلس بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع.

وتجددت اليوم المظاهرات في شمال العاصمة العراقية بغداد؛ اعتراضًا على أداء حكومة عادل عبد المهدي، وخاصة في ملفات توفير فرص العمل وتحسين الخدمات.

وشهدت العاصمة العراقية وعدد من المحافظات الجنوبية، أمس الأول الثلاثاء، مظاهرات حاشدة، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، وإصابة أكثر من 250 متظاهرًا.