تأجيل العرض الأول لـ«جيمس بوند» إلى إبريل المقبل

تم تأجيل العرض السينمائي الأول لفيلم جيمس بوند الجديد "لا وقت للموت" مرة أخر على أن يبدأ فى الثانى من ابريل المقبل، بحسب المنتجان مايكل ويلسون وباربارا بوكولي.

وبرر القائمون على الفيلم هذه الخطوة بأن الفيلم يمكن بهذا التأجيل أن يحظى بمشاهدة "جمهور عالمي أكبر".

ولم يذكر شيء عن علاقة التأجيل بفيروس كورونا صراحة، غير أن المعروف أن دور السينما في بعض البلدان مغلقة حاليا أو تسمح بعدد قليل من المشاهدين بسبب الوباء.

هذا هو التأجيل الرابع لفيلم "لا وقت للموت".

تم تأجيل العرض الأول لهذا الفيلم وهو الخامس والعشرين من سلسلة جيمس بوند من بطولة دانيال كريج الذي يقوم بدور صفر صفر 7 من قبل من موعده في شهر أكتوبر 2019 إلى فبراير 2020 بعد تغيير المخرج.

وتأجل مرة أخرى بعد شهرين اثنين لأن سيناريو الفيلم كان يحتاج إلى تحسين، وبعد اندلاع جائحة كورونا أجل المنتجان بداية العرض مجددا من أبريل إلى نوفمبر 2020 غير أن هذا الموعد تم إلغاؤه الآن أيضا.