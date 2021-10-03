الإمارات: إدراج شركة «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية إدراج "أدنوك للحفر" كشركة مساهمة عامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، أن ذلك يأتي في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسهم أدنوك للحفر جمعت أدنوك من خلالها عائدات تزيد على 4 مليارات درهم، مما يجعل هذا الاكتتاب أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه وأول إدراج في المقر الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وسيساهم هذا الإنجاز المهم في تعزيز نمو وتوسع أسواق المال المحلية في أبوظبي، كما يدعم تطور اقتصاد دولة الإمارات والقطاع الخاص بما يتماشى مع مبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

وشهد الاكتتاب العام على أسهم أدنوك للحفر إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم وتجاوزت تغطية الطرح 31 ضعف القيمة المستهدفة لجميع شرائح المستثمرين.

ومن المتوقع أن تكون أدنوك للحفر من بين أكبر 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث قيمتها السوقية التي تبلغ 36.7 مليار درهم عند الإدراج، مما يسهم في دعم تنويع القطاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفير المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية.

وكانت أدنوك قد أعلنت في 13 سبتمبر الماضي عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، وذلك في أعقاب الإعلان عن نيتها طرح حصة أقلية في أسهم أدنوك للحفر في السادس من الشهر الماضي، ثم أعلنت الشركة في 22 من الشهر الماضي زيادة نسبة الأسهم في الطرح العام الأولي من 7.5% إلى 11%.

وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86%، والشريحة الثالثة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4%.